Tilray-Aktie: Haben Sie das schon gehört?

Tilray ein weltweit führendes Unternehmen für Cannabis-Lifestyle und Konsumgüter, gab heute bekannt, dass seine medizinische Cannabisabteilung Tilray Medical, den ersten Verkauf von medizinischem Cannabis in Malta abgeschlossen hat. Die Produkte des Konzerns, die unter EU-GMP-Richtlinien hergestellt werden, sind jetzt in Apotheken in Malta verfügbar und geben Kunden damit die Möglichkeit, hochwertiges medizinisches Cannabis zu erwerben.

