Tilray Aktie: Gibt es eine Trendwende?

Tilray Aktie: Der Kurs ist in den letzten Jahren ziemlich stark unter die Räder gekommen. So ist er von 300 bis auf 2,43 USD verkommen. Doch in den letzten Monaten scheint sich eine Bodenbildungsformation ausbilden zu wollen. Denn hier sind zwei markante Hochpunkte im Bereich von rund 11,00 USD zu erkennen. Zusammen mit der steigenden Unterkante ist es ein steigendes Dreieck.

