Tilray-Aktie: Gewinnmitnahmen nach Top-Meldung!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wie das Unternehmen Tilray am Donnerstag bekanntgegeben hat, wird es in Zukunft medizinisches Cannabis nach Deutschland liefern. Damit ist das Unternehmen bisher der einzige Lieferant, der sein Cannabis-Öl nach Deutschland exportieren darf. Die Erschließung des deutschen Marktes als Quasi-Monopolist ist ein wichtiger Schritt in der Unternehmensgeschichte. Die Auslieferung erfolgt durch ortsansässige Distributoren.

Aktuelles zur Aktie: Gewinnmitnahmen sollten nicht überbewertet werden!

Am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.