Tilray-Aktie: Eine Panne mit Folgen?

Die Tilray-Aktie setzte ihren Anstieg aus dem Vorjahr in den ersten Wochen des neuen Jahres in einer sehr dynamischen Art und Weise fort und stieg dabei bis zum 10. Februar auf ein Hoch bei 67,00 US-Dollar an. Massive Verkäufe ließen den Wert anschließend schnell wieder auf den 50-Tagedurchschnitt zurückfallen.

Er wurde in der zweiten Märzhälfte unterschritten, sodass am 21. April ...



