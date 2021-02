Tilray-Aktie: Durchstarten nach der Korrektur?

Eine scharfe Korrektur setzte den Cannabisaktien in dieser Woche zu. Das die Verluste noch kein Ende genommen haben, machte der Kursverlauf der Tilray-Aktie am vergangenen Donnerstag deutlich. Besonders der Blick auf die Marktsituation in den USA gibt derzeit allerdings Grund zur Hoffnung auf einen baldigen Umschwung.

Ein Ende der Schwankungen?

Die enorme Volatilität der Tilray-Aktie schreckte zuletzt einige Anleger ab. Euphorie und Betrübnis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung