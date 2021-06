Tilray-Aktie: Cantor senkt Kursziel in Erwartung der Finanzergebnisse!

Die beiden kanadischen Cannabis-Giganten Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) und Aphria Inc. (NASDAQ:APHA) haben Anfang Mai nach monatelangen Verhandlungen ihre Fusion abgeschlossen, wodurch das weltweit größte Cannabisunternehmen, gemessen am Umsatz, entstanden ist.

Das neue kombinierte Unternehmen behielt den Namen Tilray und wird weiterhin an der Nasdaq Global Select Exchange unter dem Ticker TLRY gehandelt.

Der Analyst

In Erwartung des Finanzberichts des Unternehmens für das Quartal, das ...



