Tilray Aktie: Cannabis fährt Achterbahn

Wer in die aufstrebenden Unternehmen der Cannabis-Branche investiert braucht gute Nerven. Allein am heutigen (20. April um 19h00) Handelstag fluktuierte der Tilray Titel zwischen 18,60 USD und 14,95 USD auf einem Abwärtstrend. Das sind eben mal 20 %, die der Investor so wegstecken muss. Bereits in den vorangegangenen Tagen gab es solche jähen Abstürze, die teilweise wieder ausgeglichen werden konnten.



