Tilray Aktie: CEO wirbt mit diesen Argumenten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Brendan Kennedy, CEO des Cannabis-Riesen Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY), hat einen Brief an seine Mitarbeiter veröffentlicht, nachdem das Unternehmen seinen letzten Earnings Call abgehalten hat. In dem Brief betonte Kennedy den 26%igen Umsatzanstieg im Jahr 2020 (im Vergleich zu 2019) und bekräftigte, dass das in Nanaimo, Kanada, ansässige Unternehmen reif für Wachstum ist, sobald es seine Fusion mit dem ebenfalls in Kanada ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung