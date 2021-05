Tilray Aktie: CEO spricht über den Zusammenschluss mit Aphria, Ambitionen auf dem US-Markt!

Am Montag wurde die Cannabisbranche Zeuge der Gründung des weltweit größten Cannabisunternehmens, gemessen am Umsatz, als zwei kanadische Giganten, Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) und Aphria Inc. (NASDAQ:APHA), den Abschluss ihrer Fusion bekannt gaben.

Tilray und Aphria befanden sich seit Herbst 2020 in Verhandlungen, die letztendlich dazu führten, dass die Aktionäre beider Unternehmen für die Fusion stimmten.

Irwin Simon, CEO des "neuen" Tilray und ehemaliger



