Tilray-Aktie: Die Bullen sind klar gescheitert

Die Tilray-Aktie vollzog im Anschluss an das Hoch vom 15. November bei 13,95 US-Dollar eine dynamische Abwärtsbewegung. Sie endete erst am 27. Januar auf einem Tief bei 5,15 US-Dollar. Eine auf diesem Niveau gestartete Erholung konnte zwar bis an den 50-Tagedurchschnitt vordringen, es gelang den Bullen jedoch nicht, diesen Widerstand nachhaltig zu überwinden. Seit zwei Tagen fällt die Aktie deshalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Rallye



mehr >