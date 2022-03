Tilray-Aktie: Die Anleger sind in Lauerstellung!

Die Tilray-Aktie konnte in dieser Woche zwar noch keine neuerlichen Kurssprünge aufs Parkett legen. Die beißt sich aber auf hohem Niveau fest, nachdem sie in der Vorwoche um über 30 Prozent in die Höhe springen konnte. Hintergrund sind Hoffnungen aus eine Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in den USA.

