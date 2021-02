Tilray Aktie: Analysten an der Seitenlinie trotz solider Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die kanadischen Cannabisunternehmen Tilray Inc. (NASDAQ:TLRY) und Aphria Inc. (NASDAQ:APHA) haben sich auf eine Fusion geeinigt. In der Zwischenzeit gab Tilray starke Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt, mit bedeutendem Umsatzwachstum und Margenausweitung.

Die Tilray-Analysten: Michael Lavery von Piper Sandler stufte die Aktie von “Overweight” auf “Neutral” herab, während er das Kursziel von $15 auf $26 anhob.

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Scott Fortune von Roth Capital Partners ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!