Tilmann Galler (J.P. Morgan): Werden chinesische Anlagen durch den Handelskonflikt weniger attraktiv?

Am 14. Februar 2020 vereinbarten die USA und China ein Handelsabkommen, das allgemein als „Phase-Eins-Abkommen“ bezeichnet wurde. Im Rahmen des Abkommens verpflichtete sich China, in den nächsten Jahren US-Güter im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu kaufen, was zur Entschärfung eines eskalierenden Handelskonflikts zwischen den beiden Ländern beitrug.

Die Märkte begrüßten zwar diesen ersten Schritt, mit dem weiterer Schaden vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung