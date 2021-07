Tilmann Galler (J.P. Morgan): Rätselhafte Staatsanleihenmärkte

Juni 2021 – Selten gab es eine so große Übereinstimmung der Marktteilnehmer über den zukünftigen Verlauf der Wirtschaft wie heute: Das Wachstum beschleunigt sich und die Inflation steigt. Normalerweise sollten in solch einem Umfeld die Staatsanleihenrenditen am langen Ende der Zinskurve steigen, doch seit einigen Monaten treten die Renditen der Euro-Staatsanleihen auf der Stelle und die Renditen der 10-jährigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



