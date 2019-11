Tilmann Galler (J.P. Morgan): Economic Update – 25. November 2019

Wachstum

Deutschland ist knapp an einer technischen Rezession vorbeigekommen. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2% im 2. Quartal wurde im 3. Quartal ein Plus von 0,1% gegenüber Vorquartal erzielt. Impulse kamen insbesondere vom privaten und staatlichen Konsum, der um 0,4% beziehungsweise 0,8% zulegte. Auch der Außenhandel trug zum Wachstum bei. Belastend wirkten dagegen die Investitionen, vor allem in Ausrüstungen



