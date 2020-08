Tilmann Galler (J.P. Morgan): Economic Update – 24. August 2020

24.08.2020

Wachstum

Im 2. Quartal 2020 fiel die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 10,1% gegenüber dem Vorquartal. Während privater Konsum, Exporte und Investitionen schrumpften, legte allein der Staatskonsum zu. In der Eurozone betrug das Minus des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 12,1%. Doch gegen Quartalsende ging es wieder aufwärts: In Deutschland nahm im Juni die Industrieproduktion gegenüber Vormonat um 8,9% zu,



