Tilmann Galler (J.P. Morgan): Economic Update – 03.05.2021

03.05.2021

Wachstum

Nachdem sich die deutsche Wirtschaftsleistung in der zweiten Jahreshälfte 2020 erholt hatte, ging es aufgrund verstärkter Anti-Corona-Maßnahmen und globaler Lieferprobleme im 1. Quartal 2021 wieder abwärts: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 1,7% gegenüber Vorquartal, in der Eurozone betrug das Minus nur 0,6%. In den USA dagegen wuchs die Wirtschaftsleistung im 1. Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten



