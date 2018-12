Tilly’s: Aktienanalyse vom 07.12.2018: Verständliche Reaktion?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tilly's, die im Segment "Bekleidung Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.12.2018, 23:56 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 10,13 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tilly's entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Tilly's. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 86,59 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Tilly's momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Tilly's überkauft (Wert: 77,94), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Tilly's wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Tilly's mit einer Rendite von -25,25 Prozent mehr als 43 Prozent darunter. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,36 Prozent. Auch hier liegt Tilly's mit 42,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Die Tilly's ist mit einem Kurs von 11,23 USD inzwischen -31,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -24,73 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.