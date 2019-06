Tilly’sWohin geht die Reise, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Green Plains":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tilly's, die im Segment "Bekleidung Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.06.2019, 00:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 7,83 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tilly's auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Tilly's-RSI ist mit einer Ausprägung von 72,22 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 87,16, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Tilly's erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -43,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 12,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -55,87 Prozent im Branchenvergleich für Tilly's bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,3 Prozent im letzten Jahr. Tilly's lag 57,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Tilly's beträgt das aktuelle KGV 9,96. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" haben im Durchschnitt ein KGV von 38,07. Tilly's ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.