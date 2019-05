Tillmann/de Maizière: Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung

Berlin (ots) - Unterstützung gerade für kleine und mittlereBetriebeIm Bundeskabinett wurde heute der Gesetzentwurf zur steuerlichenFörderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz -FzulG) beschlossen. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann und der zuständigeBerichterstatter Thomas de Maizière:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass das Bundeskabinettheute den Gesetzentwurf für die im Koalitionsvertrag vereinbartesteuerliche Forschungsförderung beschlossen hat. Die neueForschungszulage wird gerade kleine und mittelständische Betriebedabei unterstützen, noch mehr in Forschung und Entwicklung zuinvestieren. Gemeinsam mit der bewährten Projektförderung ist sie einwichtiges Instrument, um die Attraktivität und Innovationskraft desForschungsstandortes Deutschland weiter zu stärken.Der heute beschlossene Gesetzentwurf ist das Ergebnis intensiverBeratungen zwischen den beteiligten Ministerien und denKoalitionsfraktionen im Bundestag. Er geht aus Sicht der Union in dierichtige Richtung und enthält viele Elemente, die uns wichtig sind.Einige Punkte wie etwa die möglichst bürokratiearme und effizienteAusgestaltung des Antrags- und Zuwendungsverfahrens werden aber imnun anstehenden parlamentarischen Prozess weiter zu beraten sein.Ziel ist und bleibt es, dass das Gesetz wie geplant am 1. Januar 2020in Kraft treten kann."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell