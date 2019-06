Tillmann/de Maizière/Steiniger: Besserer Schutz vor illegalen Lohnpraktiken

Berlin (ots) - Kampf gegen unberechtigten Bezug von Kindergeldwird ebenfalls verstärktDer Finanzausschuss des Bundestags hat am heutigen Mittwoch dasGesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauchabschließend beraten. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherinder CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann und die zuständigenBerichterstatter Thomas de Maizière und Johannes Steiniger:"Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung undSozialleistungsmissbrauch werden die Prüfungs- undErmittlungstätigkeiten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) weiterverbessert. So können Arbeitnehmer künftig noch stärker gegenillegale Lohnpraktiken im Bereich des Menschenhandels und derArbeitsausbeutung geschützt werden. Dies ist vor dem Hintergrundwichtig, dass die Missbrauchsformen in den letzten Jahren immerkomplexer geworden sind und einen überwiegend grenzüberschreitendenCharakter angenommen haben. Die FKS kann in Zukunft bereits bei derAnbahnung sowie Täuschung und nicht erst beim Vollzug von illegalerBeschäftigung, z. B. direkt an den sogenannten Tagelöhnerbörsen,tätig werden. Dies schützt die Arbeitnehmer und sichert einen fairenWettbewerb. Die geplante Erweiterung der Befugnisse der FKS geht miteiner erheblichen personellen Stärkung einher.Das Gesetz schafft auch eine bessere Grundlage zur Bekämpfungeiner missbräuchlichen Inanspruchnahme von Kindergeld. Hier geht esum Fälle, in denen durch Vorlage gefälschter Dokumente undScheinarbeitsverträge unberechtigt Kindergeld gezahlt wird. DieseZahlungen kamen dabei nicht den Kindern zugute, sondern meistkriminellen Banden.Mit dem Gesetz wird eine eigene Prüfungskompetenz derFamilienkassen für die Frage der Freizügigkeitsberechtigungeingeführt und Zahlungseinstellung bereits bei Betrugsverdachtermöglicht. Auch besteht fortan für neu zugezogene Unionsbürger inden ersten drei Monaten nur dann Anspruch auf Kindergeld, wenn sieEinkünfte nachweisen. Diese Maßnahmen setzen ein klares Stoppschildgegen Sozialleistungsmissbrauch und verhindern Anreize, nur wegen desKindergeldes nach Deutschland zu kommen.Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes muss es nun von den Behördenund Verantwortlichen vor Ort zügig umgesetzt werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell