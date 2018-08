Tillmann/Tebroke: Auswirkungen des neuen Schadstoff-Messverfahrens auf KfZ-Steuer derzeit nicht bezifferbar

Berlin (ots) - Für bereits zugelassene Fahrzeuge ändert sich beider Kfz-Steuer nichtsDie weltweit harmonisierte Testprozedur zur Ermittlung derAbgasemissionen leichter Kraftfahrzeuge (WLTP) wird für dieKfz-Steuer für Neufahrzeuge mit Zulassung ab dem 1. September 2018verbindlich. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann sowie der zuständigeBerichterstatter Hermann Tebroke:"Die im Rahmen des neuen Testverfahrens ermittelten CO2-Werte sindeinheitlich für Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 anzuwenden.Für vor dem 1. September 2018 zugelassenen Fahrzeuge ändert sich beider Kfz-Steuer hingegen nichts. Hier bleibt es bei den zuvorfestgelegten Emissionswerten. Maßgeblich ist das Datum derErstzulassung.Derzeit sind keine abschließenden Aussagen zu möglichenAuswirkungen des neuen Messverfahrens auf die Kfz-Steuer möglich.Deshalb werden wir die tatsächlichen Auswirkungen auf die Kfz-Steuer12 Monate nach Anwendung der neuen Regelungen evaluieren. Solltensich hier systematische Steigerungen ergeben, werden wir durchentsprechende Anpassungen reagieren. Denn systematischeKfz-Steuermehrbelastungen allein durch die Umstellung desMessverfahrens sind nicht zu rechtfertigen.Wir erwarten, dass Hersteller im Hinblick auf das realitätsnähereVerfahren handeln und ihre Fahrzeuge hinsichtlich des CO2-Ausstoßesverbessern werden."HintergrundMit dem Sechsten Gesetz zur Änderung desKraftfahrzeugsteuergesetzes wurde bereits im April 2017 eineinheitlicher Stichtag für die Anwendung des neuen Messverfahrens fürZwecke der Kfz-Steuer auf den 1. September 2018 festgelegt.Die verpflichtende Einführung einer weltweit harmonisiertenTestprozedur zur Ermittlung der Abgasemissionen leichterKraftfahrzeuge (WLTP) ist in der EU für Neufahrzeuge schrittweisevorgesehen. Sie begann mit der Verabschiedung der hierzuerforderlichen europäischen Rechtsakte im Frühjahr 2017. Nach diesemTestverfahren werden künftig auch die für die Besteuerung von PKWrelevanten Emissionen in Deutschland ermittelt. Für PKW müssen fürZwecke der Kfz-Steuer ab dem 1.September 2018 die neuen Werte beiErstzulassung verwendet werden. Dabei werden individuelleAusstattungsmerkmale und die tatsächlichen CO2-Emmissionen in derPraxis eine größere Rolle spielen als bisher.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell