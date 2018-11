Tillmann/Steiniger: Erhöhung des Kindergeldes um monatlich zehn Euro beschlossen

Berlin (ots) - Entlastungen gehen weit über dasverfassungsrechtlich Gebotene hinausDer Finanzausschuss hat am heutigen Mittwoch das Gesetz zurStärkung und steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassungweiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz -FamEntlastG) abschließend beraten. Dazu erklären die finanzpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann sowie derzuständige Berichterstatter Johannes Steiniger:"Für Familien, aber auch für alle anderen steuerpflichtigenBürgerinnen und Bürger, ist das Vorhaben eine gute Nachricht. Siewerden bis 2022 um fast 35 Milliarden Euro entlastet.Das Kindergeld wird ab dem 1. Juli 2019 um zehn Euro angehoben.Das monatliche Kindergeld beträgt damit für das erste und zweite Kindzukünftig 204 Euro. Der Kinderfreibetrag steigt auch entsprechend.Zusätzlich werden Familien - aber auch alle anderenSteuerpflichtigen - durch die Anhebung des Grundfreibetrages und demAbbau der kalten Progression entlastet. Wie schon seit 2014neutralisieren wir auch wieder die kalte Progression, indem wir denSteuertarif an die Inflationsraten (2019 um 1,84 Prozent und 2020 umweitere 1,95 Prozent) anpassen. Damit kommt es zu keinenSteuererhöhungen durch inflationsbedingte Gehaltserhöhungen. Zudemsteigt der Grundfreibetrag für alle Steuerpflichtigen bis zum Jahr2020 auf 9.408 Euro. Das ist eine Erhöhung um 408 Euro.Ganz wichtig ist: Wir machen mit diesem Gesetz mehr, als wireigentlich müssten. Nur ein kleiner Teil der Maßnahmen in diesemGesetz sind nämlich verfassungsrechtlich vorgeschrieben. Durch dieMaßnahmen ergibt sich eine jährliche Entlastung der Steuerzahler vonknapp zehn Milliarden Euro. Fast sechs Milliarden Euro entfallendabei auf die freiwilligen Maßnahmen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell