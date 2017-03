Tillmann/Steffel: Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird verstärkt

Berlin (ots) - Transparenzregister bringt Licht ins Dunkelillegaler GeldströmeDer Deutsche Bundestag berät am morgigen Donnerstag in 1. Lesungdie Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie. Dazu erklären diefinanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion AntjeTillmann sowie der zuständige Berichterstatter Frank Steffel:"Mit der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäscherichtlinie wirddie Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung inDeutschland weiter verstärkt. Durch neue schlagkräftige Instrumentewie verschärfte Bußgeldregeln und das Transparenzregister stellen wirdie handelnden Behörden besser auf.Das Transparenzregister wird mehr Licht ins Dunkel illegalerGeldströme bringen, da sich aus ihm Angaben zu den wirtschaftlichBerechtigten von Unternehmen ersehen lassen. Unkontrolliert schadetdie Geldwäsche nicht nur dem Wirtschaftsstandort Deutschland, sondernsie schadet auch der Integrität, Stabilität und dem Ansehen desFinanzsektors im Allgemeinen sowie dem EU-Binnenmarkt. Dies gilt esmit den neuen Regelungen weitgehend zu vermeiden."Hintergrund:Mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie folgt Deutschlandden Beschlüssen aus Brüssel und setzt die Empfehlungen der FinancialAction Task Force um. Eine Studie des Bundesministeriums für Finanzenaus dem Jahr 2016 schätzt das Geldwäsche-Volumen in Deutschland aufjährlich 100 Mrd. Euro. Die Bundesregierung hat zur Bekämpfung derGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung bereits eine Reihe vonMaßnahmen getroffen. Dazu wurden im Juli 2015 der Straftatbestand derTerrorismusfinanzierung eingeführt sowie im darauffolgenden Novemberder Straftatbestand der Selbstgeldwäsche.Bereits 2013 wurden im Nichtfinanzsektor Veranstalter undVermittler von Online-Glücksspielen als Verpflichtete in dasGeldwäschegesetz aufgenommen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell