Tillmann/Müller: Stärkung des Rechtsrahmens für Verbriefungen

Berlin (ots) - Höhere Eigenkapitalanforderungen für von Bankenerworbene VerbriefungenDer Finanzausschuss hat am heutigen Mittwoch das Gesetz zurAnpassung von Finanzmarktgesetzen an die Verordnung (EU) 2017/2402und an die durch die Verordnung (EU) 2017/2401 geänderte Verordnung(EU) 575/2013 abschließend beraten. Dazu erklären diefinanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion AntjaTillmann sowie der zuständige Berichterstatter Sepp Müller:"In der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass von undurchsichtigenVerbriefungen Risiken für die Finanzstabilität ausgehen können. Wirerhöhen daher Sorgfaltspflichten für Investoren,Selbstbehaltsanforderungen für Originatoren, Sponsoren oderursprüngliche Darlehensgeber sowie Transparenzpflichten. Dadurch sindInvestoren zukünftig besser in der Lage, die Risiken einerVerbriefung einzuschätzen. Ebenfalls erhöhen wir dieEigenkapitalanforderungen bei Banken für Verbriefungen.Gleichzeitig stärken wir aber auch den Verbriefungsmarkt, indemwir einfache, transparente und standardisierte Verbriefungendefinieren. Dies dient der Diversifizierung der Finanzierungsquellenund einer breiteren Risikostreuung, da Banken so die Risikenbestimmter Forderungen an andere Institute oder Langzeitinvestorenübertragen können. Dadurch soll bei Banken Kapital frei werden, damitsie neue Kredite insbesondere an kleinere und mittlere Unternehmenvergeben können.Die notwendigen Anpassungen im deutschen Recht nehmen wir mit demheutigen Gesetzesbeschluss vor. Damit können die europäischenVorgaben ab 1. Januar 2019 angewandt werden."