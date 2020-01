Tillmann: Die Mitte der Gesellschaft entlasten

Berlin (ots) - Der Einkommensteuertarif muss gerechter gestaltet werdenAktuell wird eine Diskussion um eine Reform der Einkommensteuer geführt. Hierzuerklärt die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion AntjeTillmann:"Mit unserer verlässlichen Steuerpolitik hat die Union vorhandene finanzielleSpielräume für Entlastungen genutzt. Dies werden wir auch für die Zukunft sofortführen. Wir als Union fordern bereits seit Langem, dass aufgrund der gutenwirtschaftlichen Lage die Einkommensteuer gesenkt werden sollte. DieseEntlastung soll in erster Linie der Mitte unserer Gesellschaft, also Familie mitKindern, Arbeitnehmern, Handwerkern und Mittelstand zugutekommen.Die CDU/CSU-Bundestagfraktion will den Einkommensteuertarif insgesamt gerechterausgestalten, so dass der "Mittelstandsbauch" verringert wird. Zudem sollte derSpitzensteuersatz, der immer häufiger bereits bei Einkommen von Facharbeitern,Handwerkern und Mittelständlern greift, frühestens bei einem steuerpflichtigenJahreseinkommen von 60.000 Euro einsetzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4499668OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell