Tillmann/Hauer: Zugang für Unternehmen zu den Kapitalmärkten wird erleichtert

Berlin (ots) - Auch Verbesserungen bei Anlegerschutz undCrowdfunding erreichtDer Finanzausschuss im Deutschen Bundestag hat heute das Gesetzzur weiteren Ausführung der EU-Prospektverordnung und zur Änderungvon Finanzmarktgesetzen abschließend beraten. Dazu erklären diefinanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion AntjaTillmann sowie der zuständige Berichterstatter Matthias Hauer:"Mit dem Gesetz erleichtern wir gerade für kleine und mittlerenUnternehmen den Zugang zu den Kapitalmärkten und damit zu einergrößeren Vielfalt an Finanzierungsquellen. Gleichzeitig erhöhen wirden Anlegerschutz, unter anderem indem Anleger in übersichtlicher undleicht verständlicher Form über ihre Anlage informiert werden.Die Ausnahmeregelung für CRR-Kreditinstitute, die durch dieRegulierung dieser Institute geboten ist, wird ausgeweitet. Die Unionhat ihre Forderung durchgesetzt, die Grenze der Prospektfreiheit von5 Millionen auf 8 Millionen Euro zu erhöhen und damit einenGleichlauf der Obergrenzen herzustellen.In den Beratungen konnten wir zudem erreichen, dass durch eineAnhebung der Einzelanlageschwellen bei prospektfreien AngebotenAnleger nun mehr Spielraum für Investitionen erhalten und dieseSchwellen bei Bezugsrechtsemissionen komplett entfallen.Auch für den Bereich Crowdfunding konnten wir Verbesserungendurchsetzen. Künftig muss erst ab einer Emission von 6 Millionen Euroein aufwändiger Prospekt erstellt werden. Diese Grenze lag vorher bei2,5 Millionen Euro. Damit wird gerade für Startups dieKapitalaufnahme durch Schwarmfinanzierung erleichtert. Anleger werdendurch die Informationen im Vermögensanlagen-Informationsblatt bessergeschützt, indem beispielsweise die schuldrechtliche bzw. dinglicheBesicherung bei Investitionen zur Immobilienfinanzierung ausgewiesenwerden muss. Der Anlegerschutz wird auch durch eine stärkereEntflechtung von Emittent und Crowdfunding-Plattform verbessert.Die Bundesregierung wird bis Ende 2021 evaluieren, ob auch GmbHsvon einer Prospektfreiheit profitieren können. Gerade weil inDeutschland die meisten kleinen und mittleren Unternehmen in derRechtsform der GmbH geführt werden, ist uns als Union wichtig, dieseUnternehmen von Bürokratie zu entlasten."