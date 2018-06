Tillmann/Hauer: Koalition erleichtert Zugang zum Kapitalmarkt für kleine und mittlere Unternehmen

Berlin (ots) - Spielraum der EU-Prospektverordnung wird genutztDer Finanzausschuss des Bundestags hat am heutigen Mittwoch, 27.Juni 2018, das Gesetz zur Ausübung von Optionen derEU-Prospektverordnung abschließend beraten. Dazu erklären diefinanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion AntjeTillmann sowie der zuständige Berichterstatter Matthias Hauer:"Die EU-Prospektverordnung regelt die Pflicht zur Erstellung vonProspekten bei der Ausgabe von Wertpapieren. Ab dem 21. Juli 2018können die Mitgliedstaaten von Optionen der EU-ProspektverordnungGebrauch machen.Indem wir die Optionen der EU-Prospektverordnung nutzen,erleichtern wir kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu einerkapitalmarktbasierten Finanzierung. Die aufwändige undkostenintensive Erstellung eines Wertpapierprospektes ist fürnationale Angebote erst ab einem Volumen ab 8 Millionen Euroerforderlich. Damit nutzen wir den Spielraum, den das EU-Rechtvorsieht, im vollen Umfang aus.Zum Schutz von Anlegern ist für prospektfreie Angebote dieErstellung eines dreiseitigen Wertpapierinformationsblattesverpflichtend. Der Anleger soll in übersichtlicher und leichtverständlicher Weise über das Wertpapier und die wesentlichen Risikeninformiert werden.Die Notwendigkeit von Einzelanlageschwellen für private Anlegerund eine Ausweitung der Ausnahme für Crowdfunding Angebote wollen wirprüfen, wenn wir im kommenden Jahr in einem weiteren Schritt dasdeutsche Recht an die EU-Prospektverordnung anpassen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell