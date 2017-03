Tillmann/Hauer: Finanzausschuss beschließt Schutz vor Überhitzung auf Immobilienmärkten

Berlin (ots) - Vergabe von Wohnimmobilienkrediten wird erleichtertDer Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigenMittwoch das Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz abschließendberaten und damit den Weg für die 2./3. Lesung am morgigen Donnerstagfrei gemacht. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann und der zuständigeBerichterstatter Matthias Hauer:"Wir statten die BaFin mit zielgenauen Kompetenzen für den Falleiner Überhitzung der Immobilienmärkte aus. Dabei führen wir auchBagatell-grenzen und Schwellenwerte ein. Besonders sichere Kredite,die keine Gefahr für die Finanzstabilität in Deutschland darstellen,nehmen wir so aus dem Anwendungsbereich aus und beweisen somitAugenmaß. Diese Ausnahmen haben das Ziel, dass Familien die niedrigenZinsen auch weiterhin nutzen können, um Wohneigentum zu bilden. Wirbrauchen den Wohnungsneubau, den wir auch aus dem Bundeshaushaltmassiv fördern.Das Gesetz des Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz zur Umsetzung der europäischenWohnimmobilienkreditrichtlinie hatte zu Problemen bei derKreditvergabe geführt. Mit den beschlossenen Nachbesserungenbeseitigen wir die Hürden für die Kreditvergabe an junge Familien undSenioren. Künftig können Wertsteigerungen von Immobilien durch Bau-und Renovierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfungwieder stärker berücksichtigt werden. Der Gesetzentwurf schafft aucheine Grundlage, dass die Bundesregierung durch eine Verordnung fürRechtssicherheit sorgen kann."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell