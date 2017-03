Tillmann/Hauer: Aktienberatung wird vereinfacht

Berlin (ots) - Aufsicht soll Nahrungsmittelspekulationen unter dieLupe nehmenDer Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigenMittwoch das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz abschließendberaten. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann sowie der zuständigeBerichterstatter Matthias Hauer:"In Zeiten niedriger Zinsen können Aktien eine interessante undeinigermaßen sichere Alternative für Anlegerinnen und Anleger sein.Daher vereinfachen wir mit neuen Regelungen die Aktienberatung inDeutschland erheblich. Künftig wird es die Option geben, individuelleProdukt-informationsblätter - sog. "Beipackzettel" für Finanzprodukte- durch einen standardisierten "Beipackzettel" zu ersetzen. Dieser"Beipackzettel" soll den Anlegerinnen und Anlegern die Chancen undRisiken einer Aktie in einfachen Worten erklären. Damit müssen auchkleine Banken nicht mehr hunderte von "Beipackzetteln" sämtlicherbörsennotierter Unternehmen vorhalten, sondern können dieAktienberatung viel einfacher vornehmen.Inhalt und Aufbau des standardisierten Informationsblatteseinschließlich der im Blatt verwendeten Formulierungen sollen ineiner Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundesministeriums der Finanzenabgestimmt werden. Der Arbeitsgruppe sollen Vertreter derFinanzbranche, der Verbraucher, der Emittenten, der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht der Gesellschaft für Deutsche Spracheund des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutzangehören. So soll die Information für die Anlegerinnen und Anlegerverständlicher und besser werden.Im Gesetzgebungsverfahren haben wir uns auch mit der Frage vonNahrungsmittelspekulationen in Deutschland befasst. Zum Glück istdies an deutschen Finanzplätzen nicht sehr ausgeprägt. Gleichwohlwollen wir die europäischen Spielräume nutzen und fordern daher diezuständige Aufsichtsbehörde BaFin auf, künftig strenge Maßstäbeanzulegen, damit es nicht zu der Entstehung monopolistischerStrukturen an den Nahrungsmittelderivatemärkten kommt. Damit wollenwir verhindern, dass Börsenhändler die Preise für Nahrungsmittel indie Höhe treiben können."Hintergrund:Mit den Änderungen wird auch den Bedenken des DeutschenAktieninstitutes Rechnung getragen, welches einen Rückgang in derAktienberatung auch aufgrund der aktuellen gesetzlichen Vorgaben zumProduktinformationsblatt festgestellt hatte. Gerade in der aktuellenNullzinsphase, in welcher es kaum noch Zinsen auf das Sparbuch gibt,benötigen die Verbraucherinnen und Verbraucher eine sinnvolleAlternative. Für diese haben die Änderungen auch den Vorteil, dassdie Vergleichbarkeit durch die Standardisierung verbessert wird.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell