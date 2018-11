Tillmann/Gutting: Steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus setzt zusätzliche Impulse für den Wohnungsmarkt

Berlin (ots) - Weiterer Baustein zur Schaffung von 1,5 Mio.WohnungenDer Finanzausschuss hat heute das Gesetz zur steuerlichenFörderung des Mietwohnungsneubaus abschließend beraten. Dazu erklärendie finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion AntjeTillmann sowie der zuständige Berichterstatter Olav Gutting:"Mit dem Gesetz werden die im Rahmen der Wohnraumoffensivevorgesehenen steuerlichen Anreize durch die Einführung einer zeitlichbefristeten Sonderabschreibung umgesetzt.Gegen Wohnungsmangel hilft vor allem zusätzliches Bauen. Diesteuerliche Förderung setzt hier - neben dem Baukindergeld und denzusätzlichen Mitteln für den sozialen Wohnungsbau - Impulse durchAktivierung privater Investoren. Damit kann Druck aus demMietwohnungsmarkt genommen und Entlastungen im unteren und mittlerenMietpreisbereich erreicht werden.Die Diskussion ergab aber auch, dass es mit der zeitlichbefristeten Sonder-AfA nicht getan ist. Zur dauerhaften Entlastungdes Wohnungsmarktes braucht es langfristige Impulse. Hierfür kommtauch die Anhebung der linearen AfA von 2 auf 3 Prozent in Frage.Allerdings ist eine Anhebung aktuell nicht darstellbar, da hiermitHaushaltsausfälle von über 4 Mrd. Euro in der Spitze verbunden wären.Allerdings müssen wir für die Zukunft prüfen, wie eine Anhebung derlinearen AfA finanzierbar wird."Hintergrund:Konkret führen wir eine Sonderabschreibung für im Zeitraum vom 01.September 2018 bis zum 31. Dezember 2021 beantragte Bauvorhaben ein.Die Sonderabschreibung soll im Jahr der Anschaffung oder Herstellungund in den folgenden drei Jahren bis zu jährlich 5 Prozent neben derlinearen AfA betragen, insgesamt damit 28 Prozent der förderfähigenAnschaffungs- oder Herstellungskosten. Um die Förderung zielgenauauszugestalten, wird sie auf Vorhaben begrenzt, die 3.000 EuroAnschaffungs- oder Herstellungskosten pro Quadratmeter Wohnraum (ohneGrund und Boden) nicht überschreiten. Die Bemessungsgrundlage für dieAbschreibung wird auf 2.000 Euro gedeckelt. Eine Begrenzung derFörderung auf bestimmte Gebiete ist nicht vorgesehen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell