Tillmann/Gutting: Pendeln für Arbeitnehmer zum Nulltarif möglich - Steuerfreies Jobticket eingeführt

Überlassung von Dienstfährrädern wird steuerfreiDer Finanzausschuss hat am heutigen Mittwoch das Gesetz zurVermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren imInternet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriftenabschließend beraten. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherinder CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann sowie der zuständigeBerichterstatter Olav Gutting:"Wir führen das steuerfreie Jobticket wieder ein. Damit werdenLeistungen von Arbeitgebern für die Nutzung öffentlicherVerkehrsmittel für den Arbeitsweg steuerfrei. Pendler sollen soanimiert werden statt des eigenen Autos die öffentlichenVerkehrsmittel zu nutzen.Aber auch die Fahrradfahrer nehmen wir in den Fokus. Ein Bausteinunserer Politik zur Förderung der Elektro- und umweltverträglichenMobilität ist die Einführung der steuerfreien Überlassung vonbetrieblichen Fahrrädern. Stellt der Arbeitgeber für Fahrten zwischenWohnung und Arbeitsstätte - aber auch für private Fahrten- einFahrrad zur Verfügung, dann ist dies zukünftig steuerfrei. Von dieserRegelung profitieren übrigens nicht nur 'normale' Fahrräder, sondernauch E-Bikes.Weitere Impulse setzen wir auch für die stärkere Verbreitung vonElektro- und Hybridelektrofahrzeugen. Konkret setzen wir hier bei derDienstwagenbesteuerung an und halbieren für diese Fahrzeuge dieBemessungsgrundlage für die Besteuerung. Statt 1% werden für dieseFahrzeuge, die von 2019 bis 2021 angeschafft wurden, nur noch 0,5Prozent des Bruttolistenpreises bei der sog. Dienstwagenbesteuerungangesetzt. Um auch bei Hybridelektrofahrzeugen zielgenau zu fördern,haben wir einen dynamischen Verweis auf das Elektromobilitätsgesetzaufgenommen. Damit müssen solche Fahrzeuge einen Höchstwert anSchadstoffausstoß einhalten und eine Mindeststrecke (derzeit 40 km)rein elektrisch fahren können. Dies sind ambitionierte Vorgaben imSinne des Klimaschutzes."