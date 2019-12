Tillmann: Gute Nachrichten für die Tourismusbranche

Berlin (ots) - Reiseunternehmen werden bei der Anmietung von Hotelzimmern nichtmehr mit der Gewerbesteuer belastetDer Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom 25. Juli 2019 entschieden, dassZahlungen eines Reiseveranstalters im Rahmen der Organisation von Pauschalreisenfür die Anmietung von Hotelzimmern dem Gewerbesteuergesetz unterliegen. Nunmehrhat die Finanzverwaltung angekündigt, dieses Urteil im Bundessteuerblatt zuveröffentlichen. Hierzu erklärt die finanzpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann:"Es ist zu begrüßen, dass die langerwartete Entlastung für die Reiseunternehmenauch in der Praxis umgesetzt wird. Durch die allgemeine Anwendung des Urteilsdurch die Finanzverwaltung werden Reiseunternehmen nicht mehr mit derGewerbesteuer bei der Anmietung von Hotelzimmern belastet.Wir haben uns von Anfang an dafür stark gemacht, dass die Anmietungen vonHotelzimmern durch Reiseveranstalter nicht der Gewerbesteuer unterliegen. Dieseextensive Auslegung des Hinzurechnungstatbestands durch die Finanzverwaltung warnicht Wille des Gesetzgebers. Wir verbinden mit der Veröffentlichung auch dieForderung, dass diese Grundsätze in allen offenen Fällen angewandt werden undsomit endlich Rechtssicherheit bei diesem seit Jahren strittigen Themageschaffen wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4469818OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell