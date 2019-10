Tillmann/Güntzler: Grundsteuerreform beschlossen

Berlin (ots) - Finanzausschuss schafft bei der GrundsteuerPlanungssicherheitDer Finanzausschuss hat am heutigen Mittwoch die Entwürfe derGesetze zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und 1025b),zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts(Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG) sowie zur Änderung desGrundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken fürdie Bebauung abschließend beraten. Dazu erklären die finanzpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann und derzuständige Berichterstatter Fritz Güntzler:""Was lange währt, wird endlich gut." Die Kommunen haben jetztPlanungssicherheit zu einer ihrer bedeutendsten Einnahmequellen.Wichtig ist uns, dass das neue Grundsteuerrecht möglichst einfachist. Deshalb muss das Ziel sein, dass mittelfristig so viele Datenwie möglich - wie zum Beispiel Bodenrichtwerte, Grundstücksgrößen undBaujahr - von der Finanzverwaltung automatisch zur Verfügung gestelltwerden. Dauerhaft ließe sich so eine vorausgefüllte Steuererklärungrealisieren. Die länderspezifische Öffnungsklausel ist wichtig, damitregionale Verwerfungen wie z. B. in Stadtstaaten und Flächenländern,Ballungszentren und ländlichen Räumen verhindert werden können. FürSteuerpflichtige in Ländern, die von der Öffnungsklausel Gebrauchmachen, muss sichergestellt sein, dass es nicht zuZweifacherklärungen - einmal zum Zwecke der Grundsteuer und einmalzur Berechnung des Länderfinanzausgleichs - kommen darf. Außerdemkonnten wir einen Abschlag für Denkmäler erreichen, damit derDenkmalschutz weiterhin im Grundsteuerrecht gewürdigt wird. Umsteigende Steuereinnahmen und damit verbunden höhere Mieten zuvermeiden, werden wir bis zur erstmaligen Anwendung des neuenGrundsteuerrechts am 1. Januar 2025 die Steuermesszahl anhand derdann tatsächlichen Berechnungen noch einmal evaluieren undgegebenenfalls anpassen.Über das Thema hinaus zeigt das Gesetzgebungsverfahren, dassunsere Demokratie funktioniert. Ein Dank gilt auch der FDP und denGrünen, die sehr sachorientiert mitberaten und eine gemeinsameZustimmung angekündigt haben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell