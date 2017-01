Tillmann/Feiler: Zoll erhält mehr Befugnisse bei Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche

Berlin (ots) - Rahmenbedingungen für Überwachung desgrenzüberschreitenden Warenverkehrs werden verbessertDer Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigenMittwoch das Gesetz zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzesabschließend beraten. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherinder CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann sowie der zuständigeBerichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Uwe Feiler:"Der Zoll erhält neue Befugnisse, den grenzüberschreitendenWarenverkehr u.a. mit Barmitteln zu überwachen. Damit wird eine nochwirksamere Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Geldwäsche,organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung möglich. DieBefugnisse werden damit stetig an die steigende Bedeutunggrenzüberschreitender Warensendungen angepasst.Zukünftig werden alle Postdienstleister verpflichtet,Postsendungen, bei denen Anhaltspunkte für Verstöße gegenVerbrauchsteuern bestehen, dem Zoll anzuzeigen und diese Sendungenvorzulegen. So kann unter anderem Internetkriminalität durchVerkürzung von Steuern begegnet werden. Das führt zuWettbewerbsgleichheit mit Unternehmen, die ihren Steuerpflichtennachkommen.Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten des Zolls werden aufbedeutende Fälle konzentriert. Zur Vermeidung unnötigerStrafverfolgung werden Verkürzungen von Einfuhr- und Ausfuhrabgabenund Verbrauchsteuern bis zu einer Höhe von 250 Euro nicht mehrverfolgt. Im Gegenzug zum Absehen von Verfolgung wird allerdings einentsprechender Zuschlag auf die verkürzten Abgaben undVerbrauchsteuern erhoben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell