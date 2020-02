Tillmann/Brodesser: Versicherung gegen Ernteausfälle durch Dürre wird günstiger

Berlin (ots) - Wir lassen die Landwirte nicht "auf dem Trockenen sitzen"Der Finanzausschuss hat heute im Rahmen des Gesetzes zur Einführung vonSondervorschriften für die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteienauch eine wesentliche Änderung im Versicherungsteuergesetz beschlossen. Dazuerklären die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, AntjeTillmann und der Berichterstatter Carsten Brodesser:"Mit der Gesetzesänderung wird die Versicherungsteuer für das Risiko "Dürre" von19% auf 0,03 % gesenkt. Die zunehmenden Extremwetterlagen auch in Deutschlandmachen erforderlich, neben Gefahren wie Hagelschlag, Sturm, Starkfrost,Starkregen oder Überschwemmungen auch Dürreschäden in den Katalog derwetterbedingten Extremwetterereignisse in das Versicherungsteuergesetz mitaufzunehmen.Wir geben damit ein deutliches Signal an die Landwirtschaft zur verbessertenbetrieblichen Eigenvorsorge. Die landwirtschaftlichen Betriebe können sichdadurch bereits in diesem Jahr gegen dürrebedingte Ertragsausfälle zuvergünstigten Konditionen absichern.Das ungewöhnliche Vorgehen ist dem Umstand geschuldet, dass dasVersicherungsteuergesetz erst im Herbst in das parlamentarische Verfahreneingebracht wird und damit die Landwirte im schlechtesten Fall einen erneutenDürresommer ohne Versicherung überstehen müssten. Wir haben jetzt dafür gesorgt,dass die Begünstigung rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft tritt und damit auchjene Versicherungsnehmer begünstigt werden, die bereits jetzt einenVersicherungsschutz haben."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4518334OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell