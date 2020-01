Tillmann/Brodesser: Versicherung gegen Ernteausfälle durch Dürre wird günstiger

Berlin (ots) - Koalition lässt die Landwirte nicht "auf dem Trockenen sitzen"Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben sich darauf geeinigt, dassdie Versicherungssteuer für Risiko "Dürre" von 19 auf 0,03 Prozent sinken soll.Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Antje Tillmann und der zuständige Berichterstatter Carsten Brodesser:"Die zunehmenden Extremwetterlagen auch in Deutschland haben dieKoalitionsfraktionen veranlasst, neben Gefahren wie Hagelschlag, Sturm,Starkfrost, Starkregen oder Überschwemmungen auch explizit Dürreschäden in denKatalog der wetterbedingten Extremwetterereignisse im Versicherungssteuergesetzmit aufzunehmen. Mit der Gesetzesänderung soll die Möglichkeit geschaffenwerden, Versicherungen gegen Dürreschäden versicherungssteuerlich genauso zubehandeln wie Versicherungsverträge zur Absicherung gegen die übrigenWetterelementargefahren.Damit geben wir als Koalition ein deutliches Signal an die Landwirtschaft zurverbesserten betrieblichen Eigenvorsorge. Die landwirtschaftlichen Betriebekönnen sich dadurch bereits in diesem Jahr gegen dürrebedingte Ertragsausfällezu vergünstigten Konditionen absichern.Wir lassen die Landwirte nicht "auf dem Trockenen sitzen", sondern haben derLandwirtschaft und der Versicherungswirtschaft bessere Rahmenbedingungen für dieAbsicherung von Ernteausfällen an die Hand gegeben.Das ungewöhnliche Vorgehen im Rahmen des Gesetzes zur Einführung vonSondervorschriften für die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteienist dem Umstand geschuldet, dass das Versicherungssteuergesetz erst im Herbst indas parlamentarische Verfahren eingebracht wird und damit die Landwirte imschlechtesten Fall einen erneuten Dürresommer ohne Versicherung überstehenmüssten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4493124OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell