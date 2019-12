Tillmann/Brehm: Wichtiger Schritt zu mehr Transparenz

Berlin (ots) - Union erreicht wichtige Änderungen im Rahmen derparlamentarischen BeratungenDer Finanzausschuss hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einerPflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen abschließendberaten. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann und der zuständige BerichterstatterSebastian Brehm:"Durch die Einführung der Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitenderSteuergestaltungen erhalten die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten derEuropäischen Union umfassende Informationen über Steuergestaltungen. Mit demGesetz wird es möglich sein, frühzeitig auf ungewollteSteuervermeidungspraktiken zu reagieren. Eine nationale Anzeigepflicht, die überdas Ziel der EU-Richtlinie hinausgeschossen wäre, konnten wir erfolgreichverhindern.Im Rahmen der Beratungen waren uns folgende Punkte wichtig:Um eine überbordende Meldeflut zu vermeiden, wird es durch eineVerordnung die Möglichkeit einer "Whitelist" geben, in deranzeigepflichtige Steuergestaltungen präzisiert werden.Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss darüber hinaus denhohen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) genügen.Bedeutsam ist auch die Wahrung der Verschwiegenheitspflicht für betroffeneMandatsträger wie Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater: um dasMandatsverhältnis nicht unnötig zu belasten, wurde in § 138 Absatz 6 Satz 4 AOdie Möglichkeit geschaffen, dass der Mandant alle erforderlichen Informationenübermittelt, wenn er den Intermediär (z. B. den Steuerberater, Wirtschaftsprüferoder Rechtsanwalt) nicht von der Verschwiegenheitspflicht entbinden möchte.Neben den Regelungen zu den Anzeigepflichten wurden weitere Regelungen in dasGesetz aufgenommen:Die Umsatzsteuergrenze für die sog. Ist-Versteuerung wird von 500.000 Euro auf600.000 Euro angehoben. Durch die Anhebung der Ist-Besteuerungsgrenze auf600.000 Euro wird ein Gleichlauf mit der Buchführungsgrenze in derAbgabenordnung erreicht und die Unternehmen somit von unnötigen Bürokratiekostenentlastet.Durch die Regelung in § 20 Absatz 6 Satz 5 Einkommensteuergesetz können Verlusteaus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, ausder Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, ausder Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatzes 1 EStG aufeinen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinnedes § 20 Absatz 1 EStG nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von10 000 Euro ausgeglichen werden. Diese Änderung war aufgrund Rechtsprechung desBundesfinanzhofs notwendig, der diese Verluste ganz anerkannt hat.Wir halten hier eine vollständige Gleichbehandlung von Gewinnen und Verlustenweiterhin für sachgerecht, mussten aber mit dem Koalitionspartner einenKompromiss erreichen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4465580OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell