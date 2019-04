Tillmann/Brehm: Stromsteuerbefreiungen werden zukunftssicher geregelt

Berlin (ots) - Für privat erzeugten Strom ergeben sich in derPraxis keine ÄnderungenDer Finanzausschuss im Deutschen Bundestag hat am heutigenMittwoch das Gesetz zur Neuregelung von Stromsteuerbefreiungen sowiezur Änderung energiesteuerrechtlicher Vorschriften abschließendberaten. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann, sowie der zuständigeBerichterstatter Sebastian Brehm:"Die Steuerbefreiungen für Strom, der aus erneuerbarenEnergieträgern und in sogenannten Kleinanlagen erzeugt wird (§ 9Absatz 1 Nr. 1 und 3 StromStG), werden im Einklang mit demEU-Beihilferecht neu geregelt werden. Das schafft Rechtssicherheitfür die Anlagenbetreiber und leistet einen aktiven Beitrag zurEnergiewende sowie zur Erreichung der gesteckten Klimaziele.Die im Stromsteuergesetz enthaltenen diversen Steuerbegünstigungenbleiben dabei erhalten. Sie sehen in bestimmten Fällen eine kompletteBefreiung von der Steuer vor. Die Steuerbefreiungen werden allerdingsklar definiert für bestimmte Anlage und Nutzungen, die ohne großenbürokratischen Aufwand weiter gewährt werden können.Ein Großteil aller bisher geförderten Anlagenbetreiber kommtweiter in den Genuss der Steuerbefreiungen. Die Steuerbefreiung giltkünftig für über zwei Megawatt große Anlagen, die erneuerbareEnergien ausschließlich zum Eigenverbrauch produzieren. DieVoraussetzung eines Grünstromnetzes, also eines Netzes, durch dasausschließlich erneuerbare Energien geleitet werden, entfällt. Zudemist Strom steuerbefreit, wenn er in Anlagen bis zu zwei Megawatt zumEigenverbrauch entnommen wird bzw. an Letztverbraucher im räumlichenZusammenhang zur Stromerzeugungsanlage geleistet wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell