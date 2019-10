Tile bringt heute neue Serie von Bluetooth-Trackern auf den Markt (FOTO)

San Mateo, CA (ots) - Tile (www.thetileapp.com), das weltweit führendeUnternehmen im Bereich Smart Location, bringt heute ein völlig neuesHardware-Sortiment auf den Markt, darunter den bisher innovativsten Tracker"Sticker", einen neuen, eleganten Formfaktor für Slim sowie eine deutlicheVerbesserung für die Klassiker Pro und Mate. Gemeinsam erschließt diese nächsteGeneration von Tile-Produkten mehr Anwendungsfälle und mehr Funktionalität, umKunden zu helfen, ihr Eigentum in jeder Situation zu finden."Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie unsere Kunden Tiles für eineVielzahl von Artikeln verwenden", sagte CJ Prober, CEO von Tile. "Von derBrieftasche bis zur Fernbedienung, von Elektrowerkzeugen bis hin zuRucksäcken haben uns unsere Kunden gezeigt, dass sie für alles Möglicheeine Tile brauchen. Wir haben unsere neue Produktlinie entwickelt, um dieTile-Community zu befähigen, buchstäblich alles zu finden."2019er Hardware-AusstattungDer Sticker ist wasserdicht, selbstklebend und der bisher kleinste Findervon Tile. Er wurde in Zusammenarbeit mit 3M entwickelt, um einenKlebstoff für den Aufkleber zu entwerfen, mit dem die Benutzer sichersein können, dass der Sticker, sobald er auf eine saubere, ebeneOberfläche gelegt wurde, auch zuverlässig haftet. Diese kostengünstigeund mühelose Tracking-Lösung verfügt über eine Batterielaufzeit von dreiJahren und eine Reichweite von 45 Metern, damit der Benutzer seineGegenstände ohne Probleme verfolgen kann. Der Aufkleber kann auf denmeisten Metallen und Kunststoffen angebracht werden, zum Beispiel anFernbedienungen, Kameras und Outdoor-Ausrüstung.Tile stellt auch einen schlankeren "Slim" vor, jetzt in Form einerKreditkarte. Dieses neue, flache Premium-Design lässt sich leicht inschmalen Räume aufbewahren und eignet sich daher perfekt fürBrieftaschen, Kofferanhänger und andere versteckte Orte. Diskret in Formund Größe ist diese Tile immer noch leistungsstark mit einer Reichweitevon mehr als 60 Metern und fast doppelt so viel Volumen wie die vorherigeSlim. Slim verfügt auch über eine volle dreijährige Akkulaufzeit.Die neuen Modelle Mate und Pro verfügen über eine erweiterte Reichweite,die es den Benutzern ermöglicht, Dinge schneller zu finden, egal wo siesich befinden. Für diejenigen, die Wert auf Leistung, Langlebigkeit undstarkes Design legen, bietet Pro weiterhin den leistungsfähigsten Sucherauf dem Markt mit einer beispiellosen Bluetooth-Reichweite von 60 Metern.Mit diesen Verbesserungen sorgt Tile für mehr Sicherheit angesichts derTatsache, dass der Mensch im Durchschnitt fast ein Jahr seines Lebensdamit verbringt, verlorene Wertsachen zu suchen."Mate" ist ein vielseitiger Finder zur Befestigung an Alltagsgegenständenwie Schlüsseln, Getränkeflaschen, Stiftmäppchen für Kinder oderRucksäcken und verfügt jetzt über eine Bluetooth-Reichweite von 60Metern, 15 Meter größer als die vorherige Version.Ein persönlicher Suchtrupp: Angeführt von der weltweiten Tile-CommunityTile hat es einfach gemacht, Gegenstände zu finden, indem es dieBluetooth-Reichweite und Lautstärke seiner Hardwaregeräte konsequenterweitert hat. Doch die Technologieführerschaft hört damit nicht auf. Fürdie Momente, in denen ein Gegenstand wirklich verloren geht oderzurückbleibt, springt die Tile-Community ein um zu helfen. Sobald einGegenstand als verloren markiert ist und ein Mitglied der Tile-Communityden fehlenden Gegenstand "entdeckt", wird der Besitzer automatisch überseinen Standort informiert. Die ständig wachsende Community von Tile,bestehend aus allen Kunden mit der Tile-App sowie verschiedenen AccessPoints, findet mehr als 90 Prozent der als verloren markierten Artikelwieder."Unsere Kunden verlassen sich zunehmend auf Tile, um ihr gesamtes Hab undGut zu finden und im Auge zu behalten", sagt CJ Prober. "Ob es nun ihreRucksäcke, ihre Kameras oder ihre Schlüssel sind, die Tile-Communitykommt zusammen, um verlorene Gegenstände zu finden. Mit mehr Kunden, dieunser erweitertes Hardware-Angebot nutzen, mehr Partnern, die unsereTechnologie einsetzen, und mehr Access Points, die täglich auf den Marktkommen, bieten wir weiterhin die vielseitigste und leistungsfähigsteFindeplattform."Preisgestaltung und Verfügbarkeit Alle vier Produkte werden ab heute beiTile.com und großen Einzelhändlern erhältlich sein, darunter MediaMarkt,Saturn und Amazon.- Tile Sticker: Erhältlich in Schwarz, ab EUR39,99 für einen2er-Pack und EUR64,99 für einen 4er-Pack.- Tile Slim: Erhältlich in Schwarz für EUR29.99- Tile Mate: Erhältlich in Weiß für EUR24.99- Tile Pro: Erhältlich in Schwarz und Weiß für je EUR34.99Für die Geschenke-Saison hat Tile Multipacks im Angebot:- Pro Combo: 2er-Pack zu EUR59,99 und 4er-Pack zu EUR99,99.- Mate: 4er-Pack erhältlich für EUR69.99- Tile Essentials: 2 Tile Sticker, 1 Tile Slim, 1 Tile Mate fürEUR69.99 erhältlich.- Tile Mate/Slim Combo: 2 Mates und 2 Slim, erhältlich fürEUR74.99Für weitere Informationen über Ausführungen, Preise und allgemeineVerfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Händler oder besuchenSie https://www.thetileapp.com/.Pressekontakt:Pressekontakte:Jade Castrojade.castro@tile.comJulia Rauchtile@schwartzpr.deOriginal-Content von: Tile, übermittelt durch news aktuell