Tile(TM) und Upright® kündigen eine langfristige Partnerschaft an, um Benutzern zu helfen, die optimale Körperhaltung zu finden

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das meistverkaufte Produkt von Upright wird mit Tile(TM) auffindbar sein.https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2862803-1&h=1860620607&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2862803-1%26h%3D1757538686%26u%3Dhttp%2 53A%252F%252Fwww.tile.com%252F%26a%3DTile&a=Tile und https://c212.net/c/link/?t= 0&l=de&o=2862803-1&h=2201737770&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D2862803-1%26h%3D3847374977%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fuprightgo.com% 252F%26a%3DU&a=Upright stellten heute Pläne vor, die Technologie zur Korrektur der Körperhaltung von Upright tragbar zu machen. Die Partnerschaft wird im Herbst 2020 mit dem meistverkauften Produkt von Upright, dem UPRIGHT GO 2, beginnen. Alle aktuellen und zukünftigen Benutzer von UPRIGHT GO 2 werden Tile durch ein einfaches App-Update aktivieren können."Wearables sind für unseren Alltag entscheidend geworden, insbesondere für Unternehmen im Gesundheits- und Wellnessmarkt", so Jeff Houlé, Chief Business Officer bei Tile. "Wir möchten Verbraucher dabei unterstützen, den Überblick über all die wichtigen Dinge zu behalten, um nicht nur den Tag zu überstehen, sondern um wirklich erfolgreich zu sein."Upright ist auch weiterhin führend in der Kategorie Körperhaltung und Rückengesundheit. Mit der neuen "Homeoffice"-Realität und der erhöhten Bildschirmarbeitszeit ist die Nachfrage nach Upright-Lösungen seit April zweistellig gestiegen."Unsere Anwender haben seit langem ihr Anliegen geäußert, ihre Trainer im Auge zu behalten, und deshalb freuen wir uns, mit Tile zusammenzuarbeiten, um diese Sorge auszuräumen", sagte Ori Fruhauf, Mitbegründer und Chief Commercial Officer bei Upright.Upright reiht sich damit in die wachsende Liste der Partner von Tile ein, zu denen unter anderem Skullcandy, HP, Herschel und Nomad gehören. Heute kann praktisch jedes Bluetooth-fähige Produkt mit einem einfachen Over-the-Air-Update von Tile aktiviert werden. Erfahren Sie mehr unter thetileapp.com/partners (http s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2862803-1&h=1983415826&u=https%3A%2F%2Fc212.net% 2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2862803-1%26h%3D2184316252%26u%3Dhttps%253A %252F%252Fwww.thetileapp.com%252Fen-us%252Fpartners%26a%3Dthetileapp.com%252Fpar tners&a=thetileapp.com%2Fpartners) .Informationen zu Tile(TM)Tile ist eine Lösung für intelligente Lokalisierung, die täglich bis zu sechs Millionen einzigartige Gegenstände lokalisiert. Tile nutzt sein riesiges Fundnetzwerk, das sich über 195 Länder erstreckt, und hilft den Menschen, die Dinge zu finden, die ihnen am wichtigsten sind. Tile wurde kürzlich als Nummer 5 auf der Liste der innovativsten Unternehmen der Unterhaltungselektronik von Fast Company ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien, und wird von Francisco Partners, Bessemer Venture Partners und GGV Capital unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2862803-1&h=1508092381&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink %2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2862803-1%26h%3D1984770568%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fw ww.tile.com%252F%26a%3DTile.com&a=Tile.com .Informationen zu Upright®Als Erfinder der einzigen Haltungs-Trainer, die Haltungsfortschritte, Statistiken und Trends in Echtzeit liefern, hat sich Upright als unangefochtener Marktführer in der Kategorie Rückengesundheit etabliert. Das Unternehmen hat bereits mehr als 500.000 Kunden dabei geholfen, bessere rückengerechte und gesunde Haltungsgewohnheiten zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2862803-1&h=1190218369&u=https%3A%2F%2 Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2862803-1%26h%3D1921153571%26u%3D https%253A%252F%252Fwww.uprightpose.com%252F%26a%3Duprightpose.com&a=uprightpose .com