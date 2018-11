Hamburg (ots) -Im Interview mit dem Frauenmagazin EMOTION spricht dieOscar-Preisträgerin über Begegnungen, die ihr Leben geprägt haben.Neben großen Regisseuren zählen dazu auch ihre Hunde. "Ich habe vierSpaniel, die sind für mich weniger Haustiere, sondern eher dieNicht-Menschen in meinem Leben", sagt Tilda Swinton im Interview mitdem Frauenmagazin EMOTION (Ausgabe 12/18 ab morgen im Handel,www.emotion.de). "Sie haben mir eine ganze Reihe von Dingenbeigebracht: Geduld, Freude, Loyalität, die richtige Perspektive, dasLeben im Augenblick. Ich gehe mit ihnen am Strand spazieren und wennich sie herumtollen sehe, dann verschwindet alles Schlimme. Duerzählst ihnen von der Weltpolitik und ihre einzige Reaktion ist:'Wollen wir nicht spazieren gehen?' Das ist die richtige Antwort", sodie 57-Jährige.Auch ihre Zwillinge spielen eine wichtige Rolle in derpersönlichen Weiterentwicklung von Swinton: "Sie haben einen klarenBlick und wissen viel besser als ich, worauf es im Leben ankommt -nämlich auf moralische Integrität und Ehrlichkeit. Jeder trägt sie insich, aber manchmal verlieren wir den Zugang zu unserem Selbst. Wirmüssen es dann schaffen, das Unkraut, das es überwuchert,wegzuschneiden." Sich selbst beschreibt die Schottin als "Realistin"."Aus Sicht mancher Menschen ist das Optimismus. Aber die Frage istdoch die: Was für eine Alternative haben wir denn sonst? Daher habeich den Entschluss gefasst, glücklich zu sein."Mitte November kommt die wandlungsfähige Schauspielerin mit demGruselschocker "Suspiria" in die Kinos. Dieser Film ist bereits derfünfte, den sie mit Regisseur Luca Guadagnino gedreht hat. Für eineerfolgreiche Zusammenarbeit zählt für die Schottin vor allem eins:"Freundschaft. Sie ist wie ein Fels für mich. Darauf basiert meineArbeitsweise, auch wenn das auf viele unorthodox wirken mag. Diegemeinsamen Filme sind nur Nebenprodukte unserer Freundschaft - wiedie Häute, die von einer Schlange abgeworfen werden." ImEMOTION-Interview spricht Tilda Swinton auch über Zweifel: "Ichüberlege mir schon, ob ich überhaupt noch Filme machen will. Dasfrage ich mich nach jeder Rolle. Ich muss den Tanz mit einemRegisseur genießen."EMOTION bietet Inspiration und Impulse für Frauen, die ihr Lebenselbstbestimmt gestalten und sich weiterentwickeln wollen. EMOTIONist Teil der INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG. Neben dem FrauenmagazinEMOTION und EMOTION.DE gehört dazu auch das Veranstaltungs- undWeiterbildungsangebot von EMOTION.events sowie diePhilosophie-Zeitschrift HOHE LUFT.EMOTION erscheint seit November 2009 in der EMOTION Verlag GmbHmit einer verkauften Auflage von 55.742 Exemplaren (IVW III/2018) zueinem Copypreis von 4,90 Euro.Pressekontakt:Silvia FeistEMOTION Verlag GmbHTel.: 040 / 600 288 724E-Mail: silvia.feist@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell