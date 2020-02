Til Enviro: Wirklich?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Til Enviro am 29.02.2020, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 0.56 HKD. Die Aktie der Til Enviro wird dem Segment "Umwelt- und Facility Services" zugeordnet.

Til Enviro haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,04 ist die Aktie von Til Enviro auf Basis der heutigen Notierungen 99 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (402,97) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Til Enviro-Aktie ein Durchschnitt von 0,56 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,57 HKD (+1,79 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,52 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,62 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Til Enviro ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Til Enviro erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Til Enviro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -15,79 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +10,44 Prozent im Branchenvergleich für Til Enviro bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,63 Prozent im letzten Jahr. Til Enviro lag 1,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.