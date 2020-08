TikTok wichtig für Fastly? Ja, aber darum könnte die Aktie trotzdem ein Kauf sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Fastly":

Das aktuelle Börsenjahr 2020 ist definitiv ein Erfolg für die Anteilsscheine von Fastly (WKN: A2PH9T). Seit Jahresanfang kletterte die Aktie von 19,00 Euro auf das aktuelle Kursniveau von 77,00 Euro. Das entspricht rund einer Vervierfachung innerhalb der ersten ca. acht Monate.

Und das, obwohl die Aktie zwischenzeitlich korrigierte. Im Rahmen des Corona-Crashs fand die Aktie sogar bei knapp über 10 Euro ihr Tief. Auch von ihren Allzeithochs bei über 90 Euro hat sich die Fastly-Aktie inzwischen wieder etwas entfernt.

Für letztere Performance kann es durchaus den einen oder anderen Grund geben. Unter anderem TikTok ist beispielsweise ein Name, der Investoren Sorgen bereitet. Trotzdem könnte die Aktie ein Kauf sein. Das wiederum seh nicht nur ich so. Nein, sondern auch ein Analyst, der jetzt die Stärke des Unternehmens hervorgehoben hat.

Die weiteren Aussichten abseits von TikTok

Zugegebenermaßen hat der besagte Analyst im Rahmen seiner Einschätzung die Bedeutung von TikTok für die Wachstumsgeschichte hinter Fastly betont. So sei die vergleichsweise neue Videoplattform für momentan rund 12 % der Umsätze verantwortlich, zumindest in dieser Jahreshälfte. Damit gehört der Name eindeutig zum größeren und bedeutenderen Kundenkreis.

TikTok hat jedoch das Problem, dass US-Präsident Trump erneut massiv gegen China wettert. Womöglich auch in Anbetracht des nahenden Wahlkampfes soll die Plattform an ein US-Unternehmen verkauft werden. Versteh einer die Logik hinter der Argumentation. Letztlich führt das jedoch zu Druck, was die Plattform angeht. Und eben auch die Internationalisierung des Contents, wobei Fastly hier mit seinen Content Delivery Networks dafür sorgt, dass die jeweiligen Inhalte reibungslos rund um den Globus abgerufen werden können.

Das ist natürlich ein Problem für die Wachstumsgeschichte hinter der Fastly-Aktie, keine Frage. Wie ein Analyst aus dem US-Raum jetzt jedoch resümiert, sei das bloß ein kurzzeitiger Einbruch für die Wachstumsgeschichte, wenn überhaupt. Fastly liefere weiterhin eine technologisch führende Plattform, um die Inhalte mit den Usern zu verknüpfen, und diese Vorreiterrolle sei die Grundlage für ein starkes, konsequentes Wachstum.

Dass jetzt beispielsweise Amazon neben weiteren hochkarätigen Kunden auf die Lösungen von Fastly zurückgreife, spreche für eine starke langfristige Wachstumsgeschichte. Dabei sei TikTok jetzt zwar ein Thema. Allerdings nicht aus einem langfristigen Blickwinkel heraus, in dem sich Qualität durchsetzen werde. Die Fastly eindeutig besitzt.

Fastly-Aktie: Die Kundenschicht wird diversifiziert

Auch ich glaube, dass die Chancen hervorragend stehen, dass sich die Kundenschicht hinter Fastly weiterhin diversifizieren wird. TikTok mag möglicherweise eine Baustelle sein. Jedoch ist auch hier nicht sicher, wie es weitergehen wird. Ob die Plattform verkauft wird. Und falls ja, ob das Einfluss auf das Wachstum von Fastly besitzen wird.

Fastly selbst besitzt inzwischen 1.951 Kunden, wovon ca. ein Sechstel dem Bereich der Großkunden zugeordnet werden kann. Das ist eine starke Ausgangslage, die künftig weiter diversifiziert werden kann. Das Gewicht, das TikTok am Umsatz besitzt, könnte langfristig entsprechend abgefedert werden, wenn mehr und mehr Unternehmen auf die Möglichkeiten von Fastly aufmerksam werden.

Wer glaubt, dass Fastly weiterhin ein technologisch führendes Content Delivery Netzwerk besitzt, der könnte die Aktie zumindest auf die Watchlist setzen. Die bisherige Erfolgsgeschichte und auch das Wachstum spricht jedenfalls dafür, dass das Unternehmen Qualität besitzt und diese erfolgreich zum Wachsen nutzen kann.

Fastly-Aktie: Buy the Dip?

Die Fastly-Aktie könnte volatil bleiben. Keine Frage: Die grundsätzlichen Bedingungen hängen kurzfristig von TikTok ab. Das ist irgendwo nachvollziehbar. Allerdings könnte die Bewertungslage zu einer günstigeren Einstiegschance führen. Immerhin wird Fastly weiterhin mit einem hohen Umsatzmultiplikator bewertet. Vielleicht ergibt sich eine günstige Einstiegschance.

The post TikTok wichtig für Fastly? Ja, aber darum könnte die Aktie trotzdem ein Kauf sein! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Fastly. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Fastly.

Motley Fool Deutschland 2020