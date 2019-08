TikTok und die gemeinnützige Organisation Wings of the Ocean bündeln ihre Kräfte im Kampf gegen Meeresverschmutzung (FOTO)

Berlin (ots) -- Kampagne soll auf ökologische Nachhaltigkeit aufmerksam machen- TikTok spendet für jedes Video mit dem Hashtag #CleanSnapEine gemeinsame Kampagne der gemeinnützigen Organisation Wings ofthe Ocean (https://www.wingsoftheocean.com/en/), die gegen dieVerschmutzung der Umwelt kämpft, und TikTok zielt darauf ab,Aufmerksamkeit auf den Schutz unseres Planeten zu lenken. Unter demHashtag #CleanSnap können vom 9. August bis 23. August Videoshochgeladen werden, in denen Nutzer zeigen, wie sie in ihreralltäglichen Umgebung gegen Umweltverschmutzung kämpfen. Für jedeshochgeladene Video spendet TikTok zwei Euro an Wings of the Ocean.Die Kampagne wird von den Botschaftern Tibo InShape(https://www.youtube.com/user/OutLawzFR), Romy(https://www.youtube.com/channel/UC_7520oUmZ2piOVjxc3D_nw), Tonia(https://www.youtube.com/channel/UC-6_PdxF1hX_jAX_Y4z08ug) und JodieCalussi (https://www.youtube.com/user/jodiecalussi) unterstützt, diezusammen genommen neuneinhalb Millionen Abonnenten mit ihrenYouTube-Channeln und TikTok-Accounts erreichen. Sie zeigen, wie man"mit einem Schnippen der Finger" die Umwelt säubert, und haben dieAufgabe, unter ihren Followern Aufmerksamkeit zu generieren.Für einen genaueren Einblick in die Arbeit von Wings of the Oceanbestiegen die Content Creator im Juli das Schiff "The Kraken" undsegelten über das Mittelmeer, um das Team kennen zu lernen und beider Aufräum-Aktion zu assistieren. Die Erlebnisse dieser Reisewerden ab dem 9. August auf den Youtube-Channeln und TikTok-Accountsaller Influencer zu sehen sein. Ihre Videos werden die engagierteArbeit der NGO dokumentieren und erklären, wie User an der #CleanSnapChallenge auf TikTok teilnehmen können."Der TikTok-Community sind die Themen Umweltschutz undNachhaltigkeit extrem wichtig", so Charlotte Kohlhas, StrategyManager Deutschland, TikTok. "Wir freuen uns sehr, mit Wings of theOcean einen Partner für die #CleanSnap Kampagne gefunden zu haben,der sich mit Nachdruck für eben diese Werte einsetzt und den wir imGegenzug durch unsere Community mit allen Kräften bei der Arbeitunterstützen möchten."Jodie Calussi (https://www.tiktok.com/@jodiecaluzzi) ausDeutschland hat 31.000 Anhänger auf TikTok und 506.000 Follower aufYouTube. Sie ist bekannt für ihre Leidenschaft für Tattoos, ihreVideorezensionen und witzigem Content.Toni (https://www.tiktok.com/@tonipirosa) ist ein deutscherContent-Creator mit 13.000 Followern auf TikTok und 401.000Abonnenten auf YouTube. Sein Content umfasst Challenges,Videorezensionen und Parodien auf beiden Plattformen.Tibo InShape (https://www.tiktok.com/@tiboinshape) ist einfranzösischer Influencer, der mit seinem Fitness- undUnterhaltungs-Content mehr als eine Million Follower auf TikTok undsechseinhalb Millionen Follower auf YouTube begeistert.Romy (https://www.tiktok.com/@romy) vereint mehr als 489.000Follower auf ihrem TikTok-Profil und wird von 1,3 Millionen Accountsauf YouTube abonniert. Sie ist bekannt für ihren Fashion-, Beauty-und Unterhaltungs-Content, den sie seit 2014 produziert.Pressekontakt:TikTokGudrun HerrmannCommunications Lead GASTel: +49 173 3627 852Mail: Gudrun.h@bytedance.comOriginal-Content von: TikTok, übermittelt durch news aktuell