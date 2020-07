Berlin (ots) - TikTok stellt Self Service Marketing-Plattform in Deutschland vor und unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen- Die neue Self Service Werbelösung ermöglicht Unternehmen jeder Größe Zugang zu innovativen Werbe-Ressourcen und neuen Zielgruppen - Im Zuge des "Back-to-Business"-Programms erhalten Kleinunternehmen Ad-Credits für die Wiederaufnahme ihrer Geschäfte nach Corona-bedingten SchließungenTikTok, die führende Plattform für mobile Kurzvideos, kündigt heute eine neue Marketing-Lösungen für Unternehmen an. Die Self Service Marketing-Plattform, die das Geschäftskundenangebot " TikTok für Unternehmen (https://www.tiktokforbusinesseurope.com/) " ergänzt, wird heute weltweit vorgestellt. Die Self Service Ad Plattform ermöglicht es Werbetreibenden, die Kreativität der TikTok-Community zu nutzen und zu fördern, neue Zielgruppen zu erreichen und Marketingkampagnen mit einer einfach zu bedienenden Plattform zu optimieren. Da kleine Unternehmen weltweit von den Entwicklungen rund um Covid-19 stark betroffen sind, führt TikTok mit "Back-to-Business" ein Programm ein, in dessen Zuge Betroffene für den Wiederaufbau ihres Geschäfts Anzeigen-Credits in Höhe von insgesamt 100 Millionen US-Dollar abrufen können."Die ausdrucksstarken Kurzvideos auf TikTok schaffen für Unternehmen einen optimalen Rahmen, um in den Kontakt mit einer Community zu treten, die für ihre Kreativität, Authentizität und Begeisterungsfähigkeit bekannt ist", sagt Thomas Wlazik, Head of Monetization & Sales bei TikTok Deutschland. "Wir schaffen Werbelösungen, die sich einfach skalieren und anpassen lassen, und denken gleichzeitig voraus, welche Bedürfnisse unserer Partner es künftig zu beantworten gilt. Wir wissen aber auch, dass gerade viele kleine Unternehmen wirtschaftlich angeschlagen sind, weshalb wir unseren kleinen Anteil leisten wollen, damit diese bei ihren Zielgruppen Sichtbarkeit und Engagement erhalten."TikTok Self-Serve-WerbewerkzeugeDer "TikTok For Business Ads Manager" ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, mit Hilfe einer einfach zu bedienenden Oberfläche und effizienter Prozesse die richtigen Zielgruppen auf TikTok zu erreichen. Mit den neuen kreativen Tools und Performance-Funktionen, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurden, ist es jetzt einfacher denn je, mit der skalierten Aktivierung auf der Plattform zu beginnen. Die Plattform wird weltweit sukzessive eingeführt und steht ab dem Herbst in Deutschland zur Verfügung.Zu den Highlights gehören:- Kreative Werkzeuge: TikTok verfügt über eine Reihe von kreativen Werkzeugen, die es jedem Marketer ermöglichen, sich die Kreativität und Authentizität der TikTok-Gemeinschaft zu erschließen. Jeder hat die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen, und Ressourcen wie TikToks Video Creation Kit (https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6669939214106230789) , Smart Video (https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6760164394144890886) , Smart Video Soundtrack (https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6713765322286956549) und TikTok AdStudio (https://ads.tiktok.com/help/article?aid=6760164394144890886) helfen Marken dabei, sich so authentisch wie möglich in Szene zu setzen. - Flexible Budgets: Der Business Ad-Manager ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von Werbung. Flexible Budgets ermöglichen es Unternehmen, ihre Ausgaben jederzeit anzupassen. - Performance Targeting: Globales Targeting ermöglicht es Unternehmen, von den passenden Zielgruppen gefunden zu werden. Individuelle Pixel machen es einfach, die Performance der Anzeigen zu tracken. - Business Accounts: TikTok wird in den kommenden Monaten Geschäftskonten einführen. Diese bieten zusätzliche, auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittene Instrumente zur Leistungsanalyse und zur Interaktion mit dem Publikum.TikTok Back-to-BusinessTikTok sieht sich als Teil einer weltweiten Gemeinschaft, die während der aktuellen Krise stark getroffen wurde. Um KMUs zu unterstützen, stellt TikTok 100 Millionen Dollar in Form von Werbekrediten zur Verfügung. TikToks Back-to-Business ist weltweit verfügbar. Kleinunternehmen in Deutschland können den Kredit ab Einführung der Self Service Ad-Plattform im Herbst beantragen.Über TikTokTikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen eine kreative Heimat geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. TikTok hat weltweit Büros in Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul, und Tokio. http://www.tiktok.comPressekontakt:TikTokGudrun HerrmannTikTok, Leitung Unternehmenskommunikation DACHgudrun.h@tiktok.comGrayling Germany GmbHAndrea IlsemannTiktok-presse@grayling.comM +49 (0)1739795876Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135119/4646548OTS: TikTokOriginal-Content von: TikTok, übermittelt durch news aktuell