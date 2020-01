TikTok errichtet Trust & Safety Hub in Dublin

Berlin (ots) - In Dublin baut das Unternehmen einen von weltweit drei regionalenHubs auf. Unter der Leitung von Cormac Keenan soll der Hub einen regionalenAnsatz bei der Erstellung und Ausgestaltung von inhaltlichen Richtlinienstärken.TikTok, die führende Plattform für mobile Kurzvideos, wird einen neuen Trust &Safety Hub in Dublin aufbauen. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Der neueStandort wird von Cormac Keenan, ein Top-Manager im Technologie-Sektor, geleitetund beschäftigt sich mit den Themen Sicherheit und Datenschutz für Europa, denNahen Osten und Afrika.Aufbauend auf den jüngsten Ernennungen von Führungskräften für Märkte wieGroßbritannien, wird der Trust & Safety Hub einen Schwerpunkt auf dieEntwicklung von robusten Richtlinien, Technologien und Moderations-Strategienlegen. Damit möchte TikTok sicherstellen, dass das Nutzererlebnis stärker aufkulturelle Besonderheiten und gesellschaftliche Zusammenhänge eingeht. Der Hubwird hierbei eng mit regionalen Regulierungsorganen, politischen Akteuren sowiemit Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten um einenhöchstmöglichen Standard für die Benutzersicherheit auf der Plattform zugarantieren.Neben dem neuen Standort in Dublin baut TikTok zusätzliche Trust & Safety Hubsin San Francisco und Singapur auf, die für weitere Regionen zuständig sind.Alex Zhu, Präsident von TikTok, sagt: "TikTok zieht immer mehr neue Nutzer an,die einen kreativen und inspirierenden Ort suchen , an dem sie sich freiausdrücken können. Eine Voraussetzung dafür ist, dass sie sich an diesem Ortwohl fühlen. Der Aufbau dieses neuen Hubs in Dublin und die Ernennung von Cormacist Teil unseres Ziels, die Sicherheit unserer Nutzer in den Vordergrund zustellen, indem wir die Richtlinien, Technologien und Strategien kontinuierlichweiterentwickeln. Damit möchten wir unsere Nutzer noch besser schützen und ihnengleichzeitig mehr kreative Freiheiten geben, sich auf der Plattformauszudrücken. Dieser Hub wird unter der Führung von Cormac dazu beitragen, dasssich unsere Richtlinien stärker an den Werten, Standards und Normen unsererSchlüsselmärkte in der gesamten Region orientieren."Cormac Keenan sagt zu seiner Ernennung: "TikTok ist eine völlig einzigartigeContent-Plattform. Ich freue mich über die Chance, diesen neuen Trust & SafetyHub zu leiten und einen lokalen Ansatz für die Moderation von Inhalten zuentwickeln, der unserer Community hilft, sich auf TikTok weiterhin sicher zufühlen und sich selbst in vollen Zügen auszudrücken."Keenan bringt bei TikTok nahezu 20 Jahre Erfahrung aus seiner Arbeit in großenTechnologie-Unternehmen ein. 2003 kam er zu Google und arbeitete mehrere Jahrein verschiedenen Teams, bevor er 2010 zu Facebook wechselte. In nahezu zehnJahren war Keenan Leiter von Facebooks Community Operations und des GlobalOperations Teams, das im internationalen Hauptsitz des Unternehmens in Dublinangesiedelt ist.Keenan wird seine neue Rolle als Leiter des Bereichs Trust & Safety für dieRegionen Europa, Naher Osten und Afrika Anfang Februar übernehmen.Weitere Informationen rund um die Sicherheit auf TikTok finden sich im Blog undim Online-Sicherheitszentrum.Pressekontakt:TikTokGudrun HerrmannTikTok, Leitung Unternehmenskommunikation DACHgudrun.h@tiktok.comGrayling Germany GmbHAndrea IlsemannTiktok-presse@grayling.comM +49 (0)1739795876Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135119/4495384OTS: TikTokOriginal-Content von: TikTok, übermittelt durch news aktuell