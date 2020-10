München (ots) - Das chinesische Videoportal TikTok hat weltweit mittlerweile rund 800 Millionen Nutzer. Ganz so weit ist Dynamic Video noch nicht. Aber auch das Allgäuer Start-up schickt sich an, die Video- und Filmwelt zu revolutionieren. Denn ihre App Mozaik wird nicht nur Film- und Video-Studios ein recht großes Stück vom Umsatzkuchen wegnehmen. Sie wird auch Marketing und Social-Media-Kommunikation umwälzend verändern. Ob Makler, Handwerker, Autoverkäufer, Lehrer oder Schüler: Für einen Video-Dreh braucht es fortan weder Studio, Fachkenntnis, noch teures Equipment oder gar Agenturen. Die App Mozaik ist so einfach und genial durchdacht, dass ab sofort jedes Unternehmen eigene, professionelle Videos in kürzester Zeit zustande bringt.Dynamic Video hat mit ihrer neuen App Mozaik ein perfektes Werkzeug geschaffen, das keine (Video) Wünsche offen lässt. Über die geniale Software lassen sich nämlich einfach, günstig und professionell Business-Videos erstellen. "Unsere Vision ist es, professionelle Video-Produktion jedem zugänglich zu machen", so Co-Founder und CEO Neele de Vries. Um diese Vision wahr werden zu lassen, automatisiert die Software den gesamten Prozess einer Film-Produktion.Genial einfach - Einfach genialUnmerklich "nimmt die Software den Filmer an die Hand" und führt ihn - Schritt für Schritt - durch den gesamten Herstellungsprozess, von der Konzeption bis hin zum finalen Schnitt. Unternehmen oder Agenturen können jetzt Kosten sparen und für ihre Kunden mit Hilfe dieser durchdachten Software Videos eigenständig und indoor erstellen. Dazu braucht es weder teures, technisches Equipment, medienaffines Personal noch Studios oder komplizierte Schnittprogramme. Alles, was es zur Erstellung professioneller Videos bedarf, ist die App Mozaik und ein Smartphone. Das ist schon alles. Am Ende wird der Filmer mit einem gebrandeten, professionellen und zugleich authentischen Video belohnt.Vielfältigste AnwendungsmöglichkeitenDie Einsatzfelder der App, die es gestaffelt nach der Zahl produzierter Videos zur Monatspauschale gibt, sind vielseitig. Ganz gleich ob ein Produkt- oder Erklärvideo erstellt werden soll, ob Tipps, Restaurants oder Urlaubsregionen vorgestellt, Wohnungen oder Autos verkauft, Coaching und Teamwork visualisiert, Web-Auftritte oder Social-Media-Kommunikation attraktiver gestaltet oder weiter optimiert werden sollen. Die App hält bereits für unterschiedliche Branchen und Aspekte Video-Vorlagen bereit. Gibt Empfehlungen, wie die Wirkung des geplanten Videos weiter verbessert, Reichweite und Akzeptanz möglichst erhöht werden können.Homeschooling in der Sprache der JugendlichenWährend der Krise hat sich gezeigt, dass es mit der Digitalisierung in unseren Schulen noch immer ziemlich schlecht aussieht. Es mangelt an Equipment, Servern, Bandbreite und Kompetenzen. Lehrer sind teilweise noch in der "Kreidezeit" verankert und fahren kopierte Aufgabenzettel zu ihren Schülern. Mozaik macht auch hiermit Schluss. Es hält nicht nur die Online-Kommunikation aufrecht, sondern spart auch noch Kosten. Denn wenngleich Notebook oder PC nicht selten zuhause noch fehlen: Ein Smartphone hat fast jeder Jugendliche.Und Lehrer brauchen - um mit der Zeit zu gehen - dank Mozaik auch keine Digital-Kenntnisse. Zugleich kommunizieren sie aber nicht nur auf Augenhöhe mit ihren Schülern. Mit solchen Video-Botschaften sprechen sie zugleich auch noch dieselbe Sprache wie die Jugendlichen. TikTok lässt grüßen...Verbesserte Kommunikation in Krisenzeiten"Durch passende Videos möchten wir dazu beitragen, die interne und externe Kommunikation auch in der Krise zu verbessern", erklärt Neele de Vries. "Videos sorgen für mehr Nähe zu Schülern, Kunden oder Mitarbeitern, verbessern die Anschaulichkeit und die persönliche Interaktion." Kurzum: Mozaik, die App von Dynamic Video, ist kostengünstig, bietet vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten, ist genial einfach zu handeln und erhöht - ganz nebenbei - auch noch den "Markenwert" des Absenders. - Probieren Sie´s doch einfach ´mal aus unter diesem Link: https://dynamic-video.de/?ref=DIG2021Presse-Fotos:https://www.pre-view-online.com/?pm_id=6763Pressekontakt:Picture Framing GmbHRamona FäustleEichenstraße 1587648 Aitrangramona.faeustle@dynamic-video.deTel.: 01512 - 980 6451Original-Content von: Picture Framing GmbH, übermittelt durch news aktuell