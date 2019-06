TikTok Umfrage: Fernreisen adé, der #Lieblingsort der Deutschen ist gleich um die Ecke (FOTO)

Berlin (ots) -- Repräsentative Umfrage zeigt: Der liebste Ort der Deutschenbefindet sich im eigenen Bundesland, am Meer, zu Hause oder imGrünen- TikTok Creator sind dazu aufgerufen, unter #Lieblingsort ihreRückzugsinseln mit der Community zu teilen - @jonnyfoe macht denAnfang mit seinem Lieblingsort in Hamburg- Die fünf besten Videos werden vom Online-Reisemagazin TRAVELBOOKausgewählt und auf TRAVELBOOK.de präsentiert"Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah." -Was schon Goethe wusste, präsentiert TikTok heute mit einer Kampagnefür Millennials und die Generation Z rund um das Thema"Lieblingsort". In Zeiten von Greta Thunberg, #FridaysforFuture undeiner heranwachsenden Generation, in der das Thema Umweltschutz undNachhaltigkeit eine immer stärkere Relevanz und Attraktivitätbekommt, verändern sich auch deren Reisegewohnheiten, was eine vonTikTok beauftragte repräsentative Umfrage* bestätigt. Das Ergebnis:Viele der jungen Deutschen wollen gar nicht in die Ferne schweifenund bevorzugen stattdessen Orte im eigenen Bundesland.Mit 45 Prozent zieht es bei der Frage nach ihren Lieblingsort fastdie Hälfte der Befragten an den Strand und das Meer, dicht gefolgtvom eigenen Zuhause, das von jedem Dritten als liebster Ort angegebenwurde. Auch die Berge und Wälder Deutschlands sind mit jeweils 18Prozent beliebte Reiseziele. Eines haben die unterschiedlichen Orte,die sich vornehmlich in der freien Natur befinden, gemeinsam: Siewerden insbesondere zur Entspannung vom Alltagsstress besucht - ganze64 Prozent der Teilnehmer gaben dies als Grund für ihrenLieblingsplatz an. Für zwölf Prozent ist das Abschalten sogar sowichtig, dass sie ihren Ort der Ruhe mit niemandem teilen. JederFünfte verbindet diesen Ort außerdem mit seiner Kindheit - daüberrascht es nicht, dass knapp 55 Prozent dort am liebsten Zeit mitder Familie oder dem Partner verbringen. Neben der Zeit allein wollenimmerhin 28 Prozent Kunst und Kultur erleben und für jeden Viertengehört es außerdem zum Lieblingsort dazu, kulinarische Köstlichkeitenzu entdecken. Unbekannte Wege abseits der Mainstream-Kultur undindividuelle, nicht zu überlaufene Ziele sind knapp der Hälfte derBefragten bei der Wahl ihres liebsten Ortes sehr wichtig. Einmalgefunden, gelangen 38 Prozent der Deutschen dann sogar zu Fuß zumEntspannungsort ihrer Wahl, während ein Viertel mit dem Rad hinfährt.Das verdeutlicht, dass Traumziele nicht mehr in der weiten Ferneliegen müssen!TikTok ruft nun die Suche nach den großartigsten #Lieblingsortender jungen Deutschen aus: Ab sofort können TikTok Creator ihren ganzpersönlichen Lieblingsort kreativ in Szene setzen und als Videofesthalten. Dazu einfach den Lieblingsort-Filter mit einer leichtenHandbewegung vor der Kamera aktivieren, das Video mit #Lieblingsortversehen und mit der Community teilen. Das kann die Heimatstadt sein,eine Südseeinsel oder der eigene Balkon. Den Anfang macht Creator@jonnyfoe mit seinem Video an seinem #Lieblingsort in Hamburg. AlsHighlight wird die Redaktion von TRAVELBOOK, Deutschlands größtemOnline-Reisemagazin, die fünf beliebtesten Videos auswählen und diejeweiligen Lieblingsorte auf TRAVELBOOK.de präsentieren. Dorterfahren Leser zudem mehr über die Macher hinter den ausgewähltenTikTok-Videos."Reisen ist eine der am schnellsten wachsenden Kategorien aufunserer Plattform und zeigt wie sich unsere Inhalte stetigweiterentwickeln," sagt Charlotte Kohlhas, Strategy Manager Germany,TikTok. "Wir wollen mit der Kampagne #Lieblingsort die Kreativitätunserer Nutzer anregen, aber auch gleichzeitig das Thema'nachhaltiges Reisen', das unsere TikTok Community in Deutschlandgerade im Sommer beschäftigt, aufgreifen."Nuno Alves, Editorial Director der "BOOK-Familie". "Bei TRAVELBOOKinspirieren wir unsere Nutzerinnen und Nutzer jeden Tag, neue Zielezu entdecken, egal ob in der Ferne oder gleich um die Ecke. Mit der#Lieblingsorte-Kampagne wollen wir unseren monatlich fast 3 MillionenLesern* nun die Geheimtipps der TikTok-Nutzer vorstellen. Wir sindgespannt, welcher Ort bei der Wahl am Ende ganz vorn landet."* Unique User laut Agof 05/2019"Für mich ist Reisen super wichtig und ich liebe es,unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, Städte zu bereisen oderauch einfach mal am Strand zu entspannen. Mein Lieblingsort istjedoch ganz nah: Wann immer ich zuhause bin und die Zeit finde,entspanne ich an den Alsterarkaden mit Blick aufs Rathaus in Hamburg.In meinem #Lieblingsort Video nehme ich die TikTok Community dorthinmit.", so Jonny Foe.Die Kampagne läuft bis zum 1. Juli auf TikTok, die Gewinner werdenanschließend im Juli auf TRAVELBOOK.de bekannt gegeben undvorgestellt. Zudem ist TRAVELBOOK seit kurzem mit einem eigenenTikTok-Kanal unter @TRAVELBOOK.de auch auf TikTok vertreten. *Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist einerepräsentative Umfrage, die von Harris Interactive im Auftrag vonTikTok im Juni 2019 in Deutschland durchgeführt wurde. Dabei wurden509 Menschen in Deutschland im Alter von 16 bis 35 Jahren befragt.