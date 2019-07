Tigerenten-Rodeo, Nervenkitzel bei der G-Klasse-Mitfahrt oder Mountainbike-Spaß auf der Pump-Track Rundstrecke - - Das Mercedes-Benz Museum wird am kommenden Sonntag zum Familienerlebnis (AUDIO)

Stuttgart (ots) -Anmoderation:Shows, Sport, Mobilität und Musik: Unter diesem Motto lädt amkommenden Sonntag (7. Juli) das Mercedes-Benz Museum zum großenKinder- und Familientag ein. Mit mehr als 25 Attraktionen ist dasProgramm im und um das Museum so umfangreich wie noch nie. Und wer'sganz stilvoll möchte, der reist mit dem historischen Mercedes-Benz O3500 Omnibus an. Dieser Klassiker aus den 50er Jahren war der ersteneu entwickelte Omnibus der Daimler-Benz AG in der Nachkriegszeit. AmSonntag pendelt er zwischen dem Stuttgarter Schlossplatz und hältdirekt am Museum. Was alles geboten wird, erzählt Monja Büdke,Leiterin des Mercedes Benz Museums:O-Ton Monja BüdkeBegrüßt werden unsere Gäste von Äffle und Pferdle, dem Fritzle vomVfB, dem Moki und dem Luftikus, die auch da sind - und natürlichdürfen unsere Besucher mit den beliebten Maskottchen Selfies machen.Was man nicht verpassen darf, sind die fünf Riesenluftballons, dieüber das ganze Gelände verteilt sind. Wer sich bei jedemRiesenluftballon einen Stempel abholt, dem winkt am Schluss einekleine Überraschung. (0'22)Mit mehr als 25 Attraktionen ist dieses Jahr viel geboten. Deshalbverrät Monja Büdke ihre persönlichen Favoriten:O-Ton Monja BüdkeFür mich gibt es zwei Highlights, die ich besonders hervorhebenmöchte. Einmal die Feuerwehrfahrzeuge: Ich denke, das ist für alleFeuermann-Sam-Fans das absolute Muss. Da kann man sich in dieFahrzeuge reinsetzen und mal sehen, wie das vor Jahrzehnten war undwas so ein Feuerwehr-Truck alles kann. Das zweite Highlight, das ichhervorheben möchte, ist der "Iron Schöckl". Wer mutig ist undNervenkitzel sucht, der kann in einer G-Klasse mitfahren und dort dieextremen Kletterfähigkeiten dieses Fahrzeugs live erleben. Dafürhaben wir extra einen kleinen Testparcours aufgebaut und das, würdeich sagen, ist mit das Highlight auf dem Platz. (0'34)Wer gerne selbst aktiv werden möchte - und welches Kind oderJugendlicher möchte das nicht -, der besucht "Mobile Kids", denFahrparcours für Kinder auf der Freifläche oder testet seinsportliches Geschick:O-Ton Monja BüdkeEs gibt auch einige Stationen, bei denen die Sportlichkeit gefragtist. Zum Beispiel das Tigerenten-Rodeo. Wir hatten da letztes Jahrschon viel Spaß damit und sind sehr gespannt, wer sich dieses Jahr amlängsten auf dieser wilden Tigerente hält. Oder ihr versucht euch bei"The Rock". Das ist eine sieben Meter hohe Kletterwand. Die istnatürlich bestens gesichert und ich glaube, das ist ein Versuch wert.Der VfB ist zu Gast und veranstaltet ein Torwandschießen. Und was wirdieses Jahr neu haben ist ein "Pump Track" für alle begeistertenMountainbike-Fans. (0'29)Während diese sportlichen Attraktionen eher für die älteren Kinderund die Jugendlichen geeignet sind, dürfen die Jüngsten sich mitKinderrutschen im Racing-Parcours vergnügen. Und wer eine Pausebraucht, der schaut sich eine der Shows an: zum Beispiel "Viola lovesCycling", die "Mister Piano Show" oder die "New York City DanceSchool". Alle drei Shows gibt es den ganzen Tag über im Atrium desMuseums. Und auf der Bühne treten die Bands "Bent Bridges" und "SonniFäsh" auf und die "Follow Me Marching Band" wird den ganzen Tag überauf dem Gelände unterwegs sein. Und was kostet das Ganze? Nix, nada,niente, nothing...O-Ton Monja BüdkeUnser gesamtes Angebot ist kostenlos an dem Tag. Auch der Eintrittin die Dauerausstellung ist an diesem Tag frei. Und es werden denganzen Tag auch Führungen angeboten, die eben auch kostenlos sind.(0'10)Abmoderation:Das Mercedes-Benz Museum lädt am kommenden Sonntag von 9 bis 18Uhr zum großen Kinder- und Familientag ein. Das Programm auf demFreigelände startet um 11 Uhr. Und wer sich alles noch einmal inaller Ruhe anschauen möchte, der geht am besten auf die Internetseitedes Museums: http://mb4.me/familyday19Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz Museum, Friederike Valet, 0151 58622944all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes Benz Museum, übermittelt durch news aktuell